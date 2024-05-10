Тимаев Иван Степанович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Тимаев Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимаев Валентин Иванович

Мать ребёнка: Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Мать ребёнка: Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борис

Мать ребёнка: Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимаев Михаил

Мать ребёнка: Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борис

Мать ребёнка: не указана

Смерть
10.03.1943
Убит в бою, Захоронен: Орловская обл., Жиздринский р-н, д. Верхнее Ашково, южнее, 200 метров

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