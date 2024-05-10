Тимаев Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.03.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Мать ребёнка: Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борис
Мать ребёнка: Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимаев Михаил
Мать ребёнка: Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борис
Мать ребёнка: не указана
Смерть
10.03.1943
Убит в бою, Захоронен: Орловская обл., Жиздринский р-н, д. Верхнее Ашково, южнее, 200 метров