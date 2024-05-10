Мария Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игнатий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тимаев Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: Тимаев Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борис
Отец ребёнка: Тимаев Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимаев Михаил
Отец ребёнка: Тимаев Иван Степанович
Смерть
Неизвестно