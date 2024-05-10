Мария Игнатьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМария Игнатьевна

Мария Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игнатий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимаев Валентин Иванович

Отец ребёнка: Тимаев Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: Тимаев Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борис

Отец ребёнка: Тимаев Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимаев Михаил

Отец ребёнка: Тимаев Иван Степанович

Смерть
Неизвестно

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