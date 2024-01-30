Яковлев Николай Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1864
Дата смерти25.07.1926
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Мария Николаевна
Мать ребёнка: Яковлева (Жилкина) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Анастасия Николевна
Мать ребёнка: Яковлева (Жилкина) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Яковлева (Жилкина) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Яковлева (Жилкина) Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.03.1894
Дочь: Сапожникова (Яковлева) Александра Николаевна
Мать ребёнка: Яковлева (Жилкина) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Смирнова (Яковлева) Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Яковлева (Жилкина) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Яковлева Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Яковлева (Жилкина) Анна Ивановна
Смерть
25.07.1926