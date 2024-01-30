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Яковлев Николай Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1864

Дата смерти

25.07.1926

Пол

Мужской

Добавил:

ФР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Мария Николаевна

Мать ребёнка: Яковлева (Жилкина) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Анастасия Николевна

Мать ребёнка: Яковлева (Жилкина) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Яковлева (Жилкина) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Петр Николаевич

Мать ребёнка: Яковлева (Жилкина) Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева (Жилкина) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
31.03.1894

Дочь: Сапожникова (Яковлева) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Яковлева (Жилкина) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Смирнова (Яковлева) Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Яковлева (Жилкина) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Яковлева Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Яковлева (Жилкина) Анна Ивановна

Смерть
25.07.1926

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