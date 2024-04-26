Разумный (Розумный) Спиридон Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумный (Розумный) Спиридон Сергеев

Место рождения

Кривое Озеро, Миколаївська область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривое Озеро, Миколаївська область
Рождение ребёнка
08.02.1889

Сын: Разумный (Розумный) Феодосий (Феодор) Спиридонович

Мать ребёнка: Разумная (Шлапак) Евфросиния Симеонова

Кривое Озеро, Миколаївська область
Рождение ребёнка
26.10.1892

Сын: Розумный Дмитрий Спиридонович

Мать ребёнка: Разумная (Шлапак) Евфросиния Симеонова

Рождение ребёнка
26.10.1892

Сын: Розумный Дмитрий Спиридонович

Мать ребёнка: Разумная (Шлапак) Евфросиния Симеонова

Смерть
Неизвестно

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