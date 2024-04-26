Разумный (Розумный) Спиридон Сергеев
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1889
Сын: Разумный (Розумный) Феодосий (Феодор) Спиридонович
Мать ребёнка: Разумная (Шлапак) Евфросиния Симеонова
Рождение ребёнка
26.10.1892
Сын: Розумный Дмитрий Спиридонович
Мать ребёнка: Разумная (Шлапак) Евфросиния Симеонова
Рождение ребёнка
26.10.1892
Сын: Розумный Дмитрий Спиридонович
Мать ребёнка: Разумная (Шлапак) Евфросиния Симеонова
Смерть
Неизвестно