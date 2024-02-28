- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
165. Кривое Озеро, местечко бывшее владельческое, при реке Кодыме, дворов 33, жителей 207, церковь православная, синагога, еврейский молитвенный дом, 17 п. дв., 9 п. д., Показать все
Список населённых мест Подольской губернии 1905 года
НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Кривое-Озеро953102635312
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Криво-Озерское
местечко Кривое-Озеро
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
м. Кривое Озеро (сельское общество)1012201924434462
хутора Кривоозерские на земле крестьян90220251471Вблизи Кривого Озера
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-16221Криве Озероселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н Кривоозерськийселищна рада Кривоозерська