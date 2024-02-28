посёлок городского типа Кривое Озеро, посёлок городского типа Кривое Озеро, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Кривое Озеро

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по еврейской генеалогии
Чат по генеалогии православного духовенства

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Балтский уезд, Велико-Бобрикская волость
165. Кривое Озеро, местечко бывшее владельческое, при реке Кодыме, дворов 33, жителей 207, церковь православная, синагога, еврейский молитвенный дом, 17 п. дв., 9 п. д., Показать все

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Балтский уезд, Велико-Бобрикская волость
Кривое-Озеро953102635312

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Подольская губерния, Балтский уезд, Криво-Озерская волость
село Криво-Озерское
Подольская губерния, Балтский уезд
местечко Кривое-Озеро

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Ананьевский уезд, Криво-Озерская волость
м. Кривое Озеро (сельское общество)1012201924434462
хутора Кривоозерские на земле крестьян90220251471Вблизи Кривого Озера

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-16221Криве Озероселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н Кривоозерськийселищна рада Кривоозерська
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