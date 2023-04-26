Goresky Ivan (John) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Goresky Ivan (John)

Место рождения

Panka

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Около 1922

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Около 1875 г.р.
Около 1877 г.р.
Около 1886 г.р.
Около 1889 г.р.
Около 1898 г.р.

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Panka
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Goresky Basil

Мать ребёнка: Goresky Анна

Kostynsi Ukraine
Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Fruzina (Rose)

Мать ребёнка: Goresky Анна

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Diakoniuk Katherine

Мать ребёнка: Goresky Анна

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Kovechny (Marika) Maryna

Мать ребёнка: Goresky Анна

Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Goresky George (Dodko)

Мать ребёнка: Goresky Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Goresky Анна

Смерть
Около 1922
Horishai Staniwici
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