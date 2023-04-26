Goresky Ivan (John)
Место рожденияPanka
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиОколо 1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Goresky Basil
Мать ребёнка: Goresky Анна
Kostynsi Ukraine
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Fruzina (Rose)
Мать ребёнка: Goresky Анна
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Diakoniuk Katherine
Мать ребёнка: Goresky Анна
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Kovechny (Marika) Maryna
Мать ребёнка: Goresky Анна
Рождение ребёнка
Около 1898
Мать ребёнка: Goresky Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Goresky Анна
Смерть
Около 1922
Horishai Staniwici