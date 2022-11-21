Романов Федор Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Романов Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: (Романова) Ульяна Федоровна
Мать ребёнка: Романова Авдотья Тарасовна
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: (Романова) Авдотья Федоровна
Мать ребёнка: Романова Авдотья Тарасовна
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Романов Кондратий Федорович
Мать ребёнка: Романова Авдотья Тарасовна
Рождение ребёнка
Около 1851
Мать ребёнка: Романова Авдотья Тарасовна
Смерть
Неизвестно