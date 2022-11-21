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Романов Федор Андреевич

Место рождения

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Романов Андрей

Мать: Романова Оксинья Михайловна

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Авдотья Тарасовна

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: (Романова) Ульяна Федоровна

Мать ребёнка: Романова Авдотья Тарасовна

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: (Романова) Авдотья Федоровна

Мать ребёнка: Романова Авдотья Тарасовна

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Романов Кондратий Федорович

Мать ребёнка: Романова Авдотья Тарасовна

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Романов Гаврил Федорович

Мать ребёнка: Романова Авдотья Тарасовна

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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