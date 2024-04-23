Ольшанский Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольшанский Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольшанская Елена Степановна

Мать ребёнка: Ольшанская (Феоктистова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольшанская Валентина Степановна

Мать ребёнка: Ольшанская (Феоктистова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ольшанский Леонид Степанович

Мать ребёнка: Ольшанская (Феоктистова) Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольшанская (Феоктистова) Клавдия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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