Ольшанский Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольшанская Елена Степановна
Мать ребёнка: Ольшанская (Феоктистова) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольшанская Валентина Степановна
Мать ребёнка: Ольшанская (Феоктистова) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ольшанский Леонид Степанович
Мать ребёнка: Ольшанская (Феоктистова) Клавдия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно