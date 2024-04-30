Матрона Михайловна 1847 — найти родственников по фамилии на Familio
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Матрона Михайловна

Место рождения

Троицкий Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкий Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1863

Муж: Яков Ефремович

1863 О бракосочетавшихся Гремячка 4 153 148 крестьянина Ефрема Николаева сын билетный рядовой Яков Ефремов, 30 1833 Гремячка Матрона Михайлова 16 Михаил Семенов Монастырского урая
Смерть
Неизвестно

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