Матрона Михайловна
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1863
Муж: Яков Ефремович
1863 О бракосочетавшихся Гремячка 4 153 148 крестьянина Ефрема Николаева сын билетный рядовой Яков Ефремов, 30 1833 Гремячка Матрона Михайлова 16 Михаил Семенов Монастырского урая
Смерть
Неизвестно