Моругина (Мерзлова) Валентина Федоровна
Место рождения
Дата рождения23.02.1927
Дата смерти19.03.1975
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1927
Отец: Мерзлов Федор
Мать: Мерзлова (Рындина) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моругин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Моругин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1957
Отец ребёнка: Моругин Николай Иванович
Смерть
19.03.1975
Захоронена на старом кладбище Коврова