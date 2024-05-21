Моругина (Мерзлова) Валентина Федоровна 23.02.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Моругина (Мерзлова) Валентина Федоровна

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Место рождения

Клюшниково, Ковровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

23.02.1927

Дата смерти

19.03.1975

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1927

Отец: Мерзлов Федор

Мать: Мерзлова (Рындина) Анна

Клюшниково, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моругин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Моругин Николай Иванович

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
1957

Сын: Morugin Papan Николаевич

Отец ребёнка: Моругин Николай Иванович

Смерть
19.03.1975
Ковров, город Ковров, Владимирская область
Захоронена на старом кладбище Коврова

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