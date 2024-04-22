Барятинская (Djambakouriane-Orbeliani) Elisaveta Dmitrievna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарятинская (Djambakouriane-Orbeliani) Elisaveta Dmitrievna

Барятинская (Djambakouriane-Orbeliani) Elisaveta Dmitrievna

avatar

Место рождения

Тбилиси, ქ. თბილისი

Дата рождения

1833

Дата смерти

1899

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Orbeliani Tebro Pavlovna

Отец ребёнка: Prince Bariatinsky Alexander Ivanovich Иванович

Бракосочетание
?.10.1863

Муж: Prince Bariatinsky Alexander Ivanovich Иванович

Рождение ребёнка
1871

Сын: Образцов Кирилл Мефодиевич

Отец ребёнка: Prince Bariatinsky Alexander Ivanovich Иванович

Смерть
1899
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close