Барятинская (Djambakouriane-Orbeliani) Elisaveta Dmitrievna
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Orbeliani Tebro Pavlovna
Отец ребёнка: Prince Bariatinsky Alexander Ivanovich Иванович
Бракосочетание
?.10.1863
Рождение ребёнка
1871
Сын: Образцов Кирилл Мефодиевич
Отец ребёнка: Prince Bariatinsky Alexander Ivanovich Иванович
Смерть
1899