Образцов Кирилл Мефодиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Образцов Кирилл Мефодиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

1815 г.р.

Мать

1833 г.р.

Дети

1902 г.р.
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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Prince Bariatinsky Alexander Ivanovich Иванович

Мать: Барятинская Elisaveta Dmitrievna

Рождение ребёнка
1902

Сын: Образцов Василий Кириллович

Мать ребёнка: Образцова Марфа Ивановна

Ваймицы, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Образцова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Образцова Марфа Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1937
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