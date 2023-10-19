Образцов Кирилл Мефодиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Рождение ребёнка
1902
Сын: Образцов Василий Кириллович
Мать ребёнка: Образцова Марфа Ивановна
Ваймицы, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Образцова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Образцова Марфа Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1937