Образцова (Летуновская) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Образцова (Летуновская) Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1902 г.р.
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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Образцов Василий Кириллович

Отец ребёнка: Образцов Кирилл Мефодиевич

Ваймицы, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Образцов Кирилл Мефодиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Образцов Кирилл Мефодиевич

Работа или профессия
Неизвестно
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