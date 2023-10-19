Образцова (Летуновская) Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Сын: Образцов Василий Кириллович
Отец ребёнка: Образцов Кирилл Мефодиевич
Ваймицы, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Образцов Кирилл Мефодиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Образцов Кирилл Мефодиевич
Работа или профессия
Неизвестно