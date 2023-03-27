Папилов Михаил Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.05.2001
Дочь: Папилова Дарина Михайловна
Мать ребёнка: Папилова Анастасия Игоревна
Рождение ребёнка
25.03.2005
Сын: Папилов Богдан Михайлович
Мать ребёнка: Папилова Анастасия Игоревна
Бракосочетание
15.06.2006
Рождение ребёнка
24.04.2009
Дочь: Папилова Божена Михайловна
Мать ребёнка: Папилова Анастасия Игоревна