Папилова (Зверева) Анастасия Игоревна
Место рождения
Дата рождения02.10.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1980
Рождение ребёнка
02.05.2001
Дочь: Папилова Дарина Михайловна
Отец ребёнка: Папилов Михаил Владимирович
Рождение ребёнка
25.03.2005
Сын: Папилов Богдан Михайлович
Отец ребёнка: Папилов Михаил Владимирович
Бракосочетание
15.06.2006
Рождение ребёнка
24.04.2009
Дочь: Папилова Божена Михайловна
Отец ребёнка: Папилов Михаил Владимирович