Папилова (Зверева) Анастасия Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Папилова (Зверева) Анастасия Игоревна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

02.10.1980

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1980

Отец: Зверев Игорь Васильевич

Мать: Зверева Екатерина Никтополионовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.05.2001

Дочь: Папилова Дарина Михайловна

Отец ребёнка: Папилов Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
25.03.2005

Сын: Папилов Богдан Михайлович

Отец ребёнка: Папилов Михаил Владимирович

Бракосочетание
15.06.2006

Муж: Папилов Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
24.04.2009

Дочь: Папилова Божена Михайловна

Отец ребёнка: Папилов Михаил Владимирович

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