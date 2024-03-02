Кашкаров Анатолий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1938
Дата смертиОколо 2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кашкаров Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Кашкарова Екатерина Анисимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кашкарова Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Кашкарова Екатерина Анисимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 2005