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Кашкаров Анатолий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1938

Дата смерти

Около 2005

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1938

Отец: Кашкаров Алексей Георгиевич

Мать: Кашкарова (Васильева) Нина Евлампиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашкаров Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Кашкарова Екатерина Анисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кашкарова Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Кашкарова Екатерина Анисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кашкарова Екатерина Анисимовна

Смерть
Около 2005

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