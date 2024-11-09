Егорова-Федорова-Петрова-Королева (Андреева) Агафья Тимофеевна 02.02.1828 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Егорова-Федорова-Петрова-Королева (Андреева) Агафья Тимофеевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.02.1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1797 г.р.

Мать

1791 г.р.

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1828 ст.

Отец: Феодоров-Петров-Королев (Егоров-Георгиев) Тимофей Андреевич

Мать: Тихонова Анастасия Даниловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.10.1848 ст.

Муж: Авксентьев (Киприянов) Моисей Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.12.1849 ст.

Сын: Киприянов-Авксентьев-Руслов (Александров) Павел Моисеевич

Отец ребёнка: Авксентьев (Киприянов) Моисей Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.07.1851 ст.

Дочь: Киприянова-Авксентьева-Руслова (Александрова) Евдокия Моисеевна

Отец ребёнка: Авксентьев (Киприянов) Моисей Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.10.1853 ст.

Дочь: Киприянова-Авксентьева-Руслова (Александрова) Анастасия Моисеевна

Отец ребёнка: Авксентьев (Киприянов) Моисей Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.04.1856 ст.

Дочь: Киприянова-Авксентьева-Руслова (Александрова) Пелагея Моисеевна

Отец ребёнка: Авксентьев (Киприянов) Моисей Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.07.1858 ст.

Сын: Киприянов-Авксентьев-Руслов (Александров) Николай Моисеевич

Отец ребёнка: Авксентьев (Киприянов) Моисей Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.07.1861 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Авксентьев (Киприянов) Моисей Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.09.1862 ст.

Дочь: Киприянова-Авксентьева-Руслова (Александрова) Евфросиния Моисеевна

Отец ребёнка: Авксентьев (Киприянов) Моисей Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.04.1865 ст.

Сын: Киприянов-Авксентьев-Руслов (Александров) Иоанн (Иван) Моисеевич

Отец ребёнка: Авксентьев (Киприянов) Моисей Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.07.1866 ст.

Дочь: Киприянова-Авксентьева-Руслова (Александрова) Мария Моисеевна

Отец ребёнка: Авксентьев (Киприянов) Моисей Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.08.1869 ст.

Дочь: Киприянова-Авксентьева-Руслова (Александрова) Наталья Моисеевна

Отец ребёнка: Авксентьев (Киприянов) Моисей Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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