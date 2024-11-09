Егорова-Федорова-Петрова-Королева (Андреева) Агафья Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения02.02.1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Киприянов-Авксентьев-Руслов (Александров) Павел Моисеевич
Отец ребёнка: Авксентьев (Киприянов) Моисей Александрович
Дочь: Киприянова-Авксентьева-Руслова (Александрова) Евдокия Моисеевна
Отец ребёнка: Авксентьев (Киприянов) Моисей Александрович
Дочь: Киприянова-Авксентьева-Руслова (Александрова) Анастасия Моисеевна
Отец ребёнка: Авксентьев (Киприянов) Моисей Александрович
Дочь: Киприянова-Авксентьева-Руслова (Александрова) Пелагея Моисеевна
Отец ребёнка: Авксентьев (Киприянов) Моисей Александрович
Сын: Киприянов-Авксентьев-Руслов (Александров) Николай Моисеевич
Отец ребёнка: Авксентьев (Киприянов) Моисей Александрович
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Авксентьев (Киприянов) Моисей Александрович
Дочь: Киприянова-Авксентьева-Руслова (Александрова) Евфросиния Моисеевна
Отец ребёнка: Авксентьев (Киприянов) Моисей Александрович
Сын: Киприянов-Авксентьев-Руслов (Александров) Иоанн (Иван) Моисеевич
Отец ребёнка: Авксентьев (Киприянов) Моисей Александрович
Дочь: Киприянова-Авксентьева-Руслова (Александрова) Мария Моисеевна
Отец ребёнка: Авксентьев (Киприянов) Моисей Александрович
Дочь: Киприянова-Авксентьева-Руслова (Александрова) Наталья Моисеевна
Отец ребёнка: Авксентьев (Киприянов) Моисей Александрович