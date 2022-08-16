(Столбова) Авдотья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Столбова) Авдотья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столбов Егор Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Столбова (Столбова) Марфа Егоровна

Отец ребёнка: Столбов Егор Васильевич

Рождение ребёнка
1879

Сын: Столбов Михайло Егорович

Отец ребёнка: Столбов Егор Васильевич

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Столбова (Столбова) Марья Егоровна

Отец ребёнка: Столбов Егор Васильевич

Рождение ребёнка
1885

Сын: Столбов Иван Егорович

Отец ребёнка: Столбов Егор Васильевич

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Столбова (Столбова) Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Столбов Егор Васильевич

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