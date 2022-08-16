(Столбова) Авдотья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Столбова (Столбова) Марфа Егоровна
Отец ребёнка: Столбов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Столбов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Столбова (Столбова) Марья Егоровна
Отец ребёнка: Столбов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Столбов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Столбова (Столбова) Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Столбов Егор Васильевич