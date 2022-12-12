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Столбов Егор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Столбов ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Столбова Марфа Егоровна

Мать ребёнка: Авдотья Павловна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Столбов Михайло Егорович

Мать ребёнка: Авдотья Павловна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Столбова Марья Егоровна

Мать ребёнка: Авдотья Павловна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Столбов Иван Егорович

Мать ребёнка: Авдотья Павловна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Столбова Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Авдотья Павловна

Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
родня
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