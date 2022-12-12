Столбов Егор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Столбов ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Столбова Марфа Егоровна
Мать ребёнка: Авдотья Павловна
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Авдотья Павловна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Столбова Марья Егоровна
Мать ребёнка: Авдотья Павловна
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Авдотья Павловна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Столбова Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Авдотья Павловна
Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
родня