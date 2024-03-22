КОЗИНА Анисия Александровна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Добронравова Антонина Степановна
Отец ребёнка: Козин Степан Степанович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Козин Владимир Степанович
Отец ребёнка: Козин Степан Степанович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Козин Степан Степанович
Рождение ребёнка
14.10.1912
Дочь: Семавина Таисия Степановна
Отец ребёнка: Козин Степан Степанович
Смерть
Неизвестно