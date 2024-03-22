КОЗИНА Анисия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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КОЗИНА Анисия Александровна

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Добронравова Антонина Степановна

Отец ребёнка: Козин Степан Степанович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1905

Сын: Козин Владимир Степанович

Отец ребёнка: Козин Степан Степанович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1908

Сын: Козин Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Козин Степан Степанович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.10.1912

Дочь: Семавина Таисия Степановна

Отец ребёнка: Козин Степан Степанович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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