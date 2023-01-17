КОЗИН Степан Степанович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Добронравова Антонина Степановна
Мать ребёнка: Козина Анисия Александровна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Козин Владимир Степанович
Мать ребёнка: Козина Анисия Александровна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Козина Анисия Александровна
Рождение ребёнка
14.10.1912
Дочь: Семавина Таисия Степановна
Мать ребёнка: Козина Анисия Александровна
Смерть
Неизвестно