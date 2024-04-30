Максина (Карпова) Неонилла Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: Карпов Степан Петрович
Бракосочетание
08.02.1853
Рождение ребёнка
30.12.1853
Дочь: Максина (Максина) Анисия Алексеевна
Отец ребёнка: Максин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
26.12.1855
Дочь: Максина (Максина) Анисия Алексеевна
Отец ребёнка: Максин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
12.02.1858
Дочь: Максина (Максина) Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Максин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
10.05.1860
Дочь: Максина (Максина) Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Максин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
14.06.1862
Отец ребёнка: Максин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
18.04.1865
Дочь: Максина (Максина) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Максин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1867
Дочь: Максина (Максина) Христиния Алексеевна
Отец ребёнка: Максин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
29.08.1870
Дочь: Максина (Максина) Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Максин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
12.11.1873
Дочь: Максина (Максина) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Максин Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно