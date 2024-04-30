Максина (Карпова) Неонилла Степановна Около 1834 — найти родственников по фамилии на Familio
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Максина (Карпова) Неонилла Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Карпов Степан Петрович

Мать: Карпова Ефимия Афанасьевна

Бракосочетание
08.02.1853

Муж: Максин Алексей Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.12.1853

Дочь: Максина (Максина) Анисия Алексеевна

Отец ребёнка: Максин Алексей Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.12.1855

Дочь: Максина (Максина) Анисия Алексеевна

Отец ребёнка: Максин Алексей Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.02.1858

Дочь: Максина (Максина) Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Максин Алексей Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.05.1860

Дочь: Максина (Максина) Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Максин Алексей Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.06.1862

Сын: Максин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Максин Алексей Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.04.1865

Дочь: Максина (Максина) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Максин Алексей Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.07.1867

Дочь: Максина (Максина) Христиния Алексеевна

Отец ребёнка: Максин Алексей Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.08.1870

Дочь: Максина (Максина) Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Максин Алексей Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.11.1873

Дочь: Максина (Максина) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Максин Алексей Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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