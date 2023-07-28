Карпова Ефимия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789 или 1800
Дата смерти03.05.1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 или 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около ?.11.1817
Рождение ребёнка
04.12.1818
Сын: Никишин Николай Степанович
Отец ребёнка: Карпов Степан Петрович
Рождение ребёнка
11.12.1819
Дочь: Карпова (Кудрявцова) Анна Степановна
Отец ребёнка: Карпов Степан Петрович
Рождение ребёнка
01.03.1822
Дочь: Карпова (Карпова) Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Карпов Степан Петрович
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Карпов Степан Петрович
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Карпова (Карпова) Гликерия Степановна
Отец ребёнка: Карпов Степан Петрович
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Максина (Карпова) Неонилла Степановна
Отец ребёнка: Карпов Степан Петрович
Смерть
03.05.1864