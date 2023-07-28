Карпова Ефимия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова Ефимия Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789 или 1800

Дата смерти

03.05.1864

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 или 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около ?.11.1817

Муж: Карпов Степан Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.12.1818

Сын: Никишин Николай Степанович

Отец ребёнка: Карпов Степан Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.12.1819

Дочь: Карпова (Кудрявцова) Анна Степановна

Отец ребёнка: Карпов Степан Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.03.1822

Дочь: Карпова (Карпова) Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Карпов Степан Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Карпов Яков Степанович

Отец ребёнка: Карпов Степан Петрович

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Карпова (Карпова) Гликерия Степановна

Отец ребёнка: Карпов Степан Петрович

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Максина (Карпова) Неонилла Степановна

Отец ребёнка: Карпов Степан Петрович

Смерть
03.05.1864
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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