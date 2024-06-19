Холодков Николай Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова (Холодкова) Наталья Петровна
Мать ребёнка: Холодкова (Ткачева) Вера Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Холодков Трофим Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно