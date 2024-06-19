Холодков Николай Никифорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Холодков Николай Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова (Холодкова) Наталья Петровна

Мать ребёнка: Холодкова (Ткачева) Вера Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холодков Трофим Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Холодков Петр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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