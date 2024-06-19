Холодков Трофим Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиХолодков Трофим Николаевич

Холодков Трофим Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Холодков Николай Никифорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холодкова Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Холодков Артемий Трофимович

Мать ребёнка: Холодкова Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Холодков Петр Трофимович

Мать ребёнка: Холодкова Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
22.07.1887

Сын: Холодков Ермолай Трофимович

Мать ребёнка: Холодкова Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
07.05.1891

Сын: Холодков Николай Трофимович

Мать ребёнка: Холодкова Ефросинья Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.