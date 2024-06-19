Холодков Трофим Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Холодков Николай Никифорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879
Сын: Холодков Артемий Трофимович
Мать ребёнка: Холодкова Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Холодкова Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
22.07.1887
Сын: Холодков Ермолай Трофимович
Мать ребёнка: Холодкова Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
07.05.1891
Сын: Холодков Николай Трофимович
Мать ребёнка: Холодкова Ефросинья Ивановна
Смерть
Неизвестно