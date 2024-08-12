Чуприков Еремей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуприков Еремей Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Чуприков Василий Еремеевич

Мать ребёнка: не указана

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1714

Сын: Чуприков Гаврила Еремеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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