Чуприков Василий Еремеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: Чуприков Еремей Фёдорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устиния Степановна
Рождение ребёнка
Около 1729
Мать ребёнка: Устиния Степановна
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Степанида Васильевна
Мать ребёнка: Устиния Степановна
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Онисья Васильевна
Мать ребёнка: Устиния Степановна
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Прасковья Васльевна
Мать ребёнка: Устиния Степановна
Смерть
Неизвестно