Чуприков Василий Еремеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧуприков Василий Еремеевич

Чуприков Василий Еремеевич

Место рождения

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1708 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: Чуприков Еремей Фёдорович

Мать: не указана

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устиния Степановна

Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Чуприков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Устиния Степановна

Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Степанида Васильевна

Мать ребёнка: Устиния Степановна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Онисья Васильевна

Мать ребёнка: Устиния Степановна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Прасковья Васльевна

Мать ребёнка: Устиния Степановна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.