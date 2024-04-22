Исламова Фания Якубовна
Место рождения
Дата рождения11.09.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1954
Рождение ребёнка
27.05.1990
Дочь: Исламова Аделаида Фаргатовна
Отец ребёнка: Исламов Фаргат Фартович
Рождение ребёнка
11.06.1996
Дочь: Исламова Уна Фаргатовна
Отец ребёнка: Исламов Фаргат Фартович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Исламов Фаргат Фартович
Бракосочетание
Неизвестно