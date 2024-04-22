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Исламова Фания Якубовна

Место рождения

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область

Дата рождения

11.09.1954

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
27.05.1990

Дочь: Исламова Аделаида Фаргатовна

Отец ребёнка: Исламов Фаргат Фартович

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
11.06.1996

Дочь: Исламова Уна Фаргатовна

Отец ребёнка: Исламов Фаргат Фартович

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исламов Дамир Фаргатович

Отец ребёнка: Исламов Фаргат Фартович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исламов Фаргат Фартович

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