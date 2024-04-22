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Исламов Фаргат Фартович

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.12.1959

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1959

Отец: Исламов Фарт Динисламович

Мать: Исламова Фарида

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.05.1990

Дочь: Исламова Аделаида Фаргатовна

Мать ребёнка: Исламова Фания Якубовна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
11.06.1996

Дочь: Исламова Уна Фаргатовна

Мать ребёнка: Исламова Фания Якубовна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исламов Дамир Фаргатович

Мать ребёнка: Исламова Фания Якубовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исламова Фания Якубовна

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