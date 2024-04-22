Исламов Фаргат Фартович
Место рождения
Дата рождения11.12.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1959
Отец: Исламов Фарт Динисламович
Мать: Исламова Фарида
Рождение ребёнка
27.05.1990
Дочь: Исламова Аделаида Фаргатовна
Мать ребёнка: Исламова Фания Якубовна
Рождение ребёнка
11.06.1996
Дочь: Исламова Уна Фаргатовна
Мать ребёнка: Исламова Фания Якубовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Исламова Фания Якубовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исламова Фания Якубовна