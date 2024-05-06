Захаров Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.05.1991
Дочь: Захарова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Мяндина-Захарова Вероника
Рождение ребёнка
12.02.1995
Дочь: Захарова Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Мяндина-Захарова Вероника
Рождение ребёнка
01.01.1997
Сын: Захаров Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Мяндина-Захарова Вероника