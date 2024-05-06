Мяндина-Захарова Вероника 16.09.1973 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мяндина-Захарова Вероника

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1973

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1973

Отец: не указан

Мать: Дуркина-Мяндина Александра-Ольга Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Сергей

Рождение ребёнка
31.05.1991

Дочь: Захарова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Захаров Сергей

Рождение ребёнка
12.02.1995

Дочь: Захарова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Захаров Сергей

Рождение ребёнка
01.01.1997

Сын: Захаров Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Захаров Сергей

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