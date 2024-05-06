Мяндина-Захарова Вероника
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1973
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захаров Сергей
Рождение ребёнка
31.05.1991
Дочь: Захарова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Захаров Сергей
Рождение ребёнка
12.02.1995
Дочь: Захарова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Захаров Сергей
Рождение ребёнка
01.01.1997
Сын: Захаров Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Захаров Сергей