Яков Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯков Федорович

Яков Федорович

Место рождения

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Федор

Мать: Федора Петровна

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Афанасьевна

Рождение ребёнка
1737

Сын: Матвей Яковлевич

Мать ребёнка: Агриппина Афанасьевна

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1739

Сын: Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Агриппина Афанасьевна

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1744

Сын: Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Агриппина Афанасьевна

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.