Яков Федорович
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Федор
Мать: Федора Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Афанасьевна
Рождение ребёнка
1737
Сын: Матвей Яковлевич
Мать ребёнка: Агриппина Афанасьевна
Рождение ребёнка
1739
Сын: Яков Яковлевич
Мать ребёнка: Агриппина Афанасьевна
Рождение ребёнка
1744
Сын: Степан Яковлевич
Мать ребёнка: Агриппина Афанасьевна
Смерть
Неизвестно