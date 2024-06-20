Агриппина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Федорович
Рождение ребёнка
1737
Сын: Матвей Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Федорович
Рождение ребёнка
1739
Сын: Яков Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Федорович
Рождение ребёнка
1744
Сын: Степан Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Федорович
Смерть
Неизвестно