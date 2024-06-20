Агриппина Афанасьевна 1709 — найти родственников по фамилии на Familio
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Агриппина Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1712 г.р.

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Федорович

Рождение ребёнка
1737

Сын: Матвей Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Федорович

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1739

Сын: Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Федорович

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1744

Сын: Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Федорович

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Смерть
Неизвестно

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