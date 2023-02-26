Евдокия Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

1904

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1871

Дочь: София Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иосифов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.04.1874

Дочь: Пелагея Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иосифов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1878

Сын: Василий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иосифов

Рождение ребёнка
До 1879

Сын: Андрей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иосифов

д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1880

Дочь: Ксения Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иосифов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1882

Сын: Пётр Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иосифов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.04.1885

Сын: Георгий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иосифов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1888

Дочь: Акилина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иосифов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Иосифов

Смерть
1904
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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