Евдокия Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.09.1871
Дочь: София Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иосифов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.04.1874
Дочь: Пелагея Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иосифов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1878
Сын: Василий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иосифов
Рождение ребёнка
До 1879
Сын: Андрей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иосифов
д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1880
Дочь: Ксения Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иосифов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1882
Сын: Пётр Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иосифов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.04.1885
Сын: Георгий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иосифов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1888
Дочь: Акилина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иосифов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Иосифов
Смерть
1904
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.