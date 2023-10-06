Щербак (Гапшина) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербак (Гапшина) Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1888

Муж: Щербак Степан Яковлевич

Цепки, Полтавська область
Рождение ребёнка
25.02.1889

Сын: Щербак Василий Степанович

Отец ребёнка: Щербак Степан Яковлевич

Кнышовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
12.09.1891

Сын: Щербак Петр Степанович

Отец ребёнка: Щербак Степан Яковлевич

Кнышовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
13.07.1893

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Щербак Степан Яковлевич

Кнышовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
22.01.1896

Сын: Щербак Тимофей Степанович

Отец ребёнка: Щербак Степан Яковлевич

Кнышовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
19.04.1898

Сын: Щербак Иван Степанович

Отец ребёнка: Щербак Степан Яковлевич

Кнышовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
02.08.1903

Сын: Щербак Степан Степанович

Отец ребёнка: Щербак Степан Яковлевич

Кнышовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
25.06.1909

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Щербак Степан Яковлевич

Кнышовка, Полтавська область
Смерть
Неизвестно
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