Щербак (Гапшина) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.01.1888
Цепки, Полтавська область
Рождение ребёнка
25.02.1889
Сын: Щербак Василий Степанович
Отец ребёнка: Щербак Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
12.09.1891
Отец ребёнка: Щербак Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
13.07.1893
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Щербак Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
22.01.1896
Сын: Щербак Тимофей Степанович
Отец ребёнка: Щербак Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
19.04.1898
Отец ребёнка: Щербак Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
02.08.1903
Отец ребёнка: Щербак Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
25.06.1909
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Щербак Степан Яковлевич
Смерть
Неизвестно