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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
458Книшовка, сел. вл. и казач.при р. Псле.116131538530Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
105. Книшовка, село бывшее государственное и владельческое, при реке Псле, дворов 211, жителей 1400, волостное правление (уездный город в 17 верстах), церковь православна Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Кнышовка селоКнышовское козаков—12188175—361486512998
1.0Кнышовка селоКнышовское казенных крестьян—122830—5893115208
1.0Кнышовка с,Броварковское крестьян собственников 3-ье—121210—27343569
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-17850Книшівкаселоцентр сільської радир-н Гадяцькийсільрада Книшівська