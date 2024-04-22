село Кнышовка, село Кнышовка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Кнышовка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Гадячский уезд
458Книшовка, сел. вл. и казач.при р. Псле.116131538530Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Гадячский уезд, Книшовская волость
105. Книшовка, село бывшее государственное и владельческое, при реке Псле, дворов 211, жителей 1400, волостное правление (уездный город в 17 верстах), церковь православна Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Гадячский уезд, Кнышовская волость
1.0Кнышовка селоКнышовское козаков12188175361486512998
1.0Кнышовка селоКнышовское казенных крестьян1228305893115208
1.0Кнышовка с,Броварковское крестьян собственников 3-ье12121027343569

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-17850Книшівкаселоцентр сільської радир-н Гадяцькийсільрада Книшівська
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