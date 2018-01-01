село Цепки, село Цепки, Полтавська область (на 2018) — Familio

Цепки

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Гадячский уезд
517Цепки (Цепки), сел. каз. и казач.при рч. Фиялке.1611225737754Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Гадячский уезд, Великобудищская волость
98. Цепки, село бывшее государственное, при речке Фиялке, дворов 273, жителей 1650, церковь православная, 2 питейных дома, 25 ветряных мельниц

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Гадячский уезд, Велико-Будищская волость
25.0Цепки селоЦепковское козаков51324325625568678471714
25.0Цепки селоЦепковское казенных крестьян5134045177156142298
25.0Цепки селоЦепковское козаков и казенных крестьян

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-17915Ціпкиселоцентр сільської радир-н Гадяцькийсільрада Ціпківська
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