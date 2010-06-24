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Романушко Анастасия Александровна
Романушко Анастасия Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.06.2010
Пол
Женский
Отец
Романушко Александр Георгиевич
1986 г.р.
Мать
Свирепа Надежда Георгиевна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.2010
Отец:
Романушко Александр Георгиевич
Мать:
Свирепа Надежда Георгиевна
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