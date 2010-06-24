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Романушко Анастасия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.2010

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.2010

Отец: Романушко Александр Георгиевич

Мать: Свирепа Надежда Георгиевна

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