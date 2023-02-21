Свирепа Надежда Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1990
Отец: Кибак Георгий
Мать: Кибак Лилия Павловна
Рождение ребёнка
24.06.2010
Дочь: Романушко Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Романушко Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
10.03.2020
Дочь: Свирепа Василиса Максимовна
Отец ребёнка: Свирепа Максим Викторович
Бракосочетание
Неизвестно