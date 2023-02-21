Свирепа Надежда Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свирепа Надежда Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1990

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1990

Отец: Кибак Георгий

Мать: Кибак Лилия Павловна

Рождение ребёнка
24.06.2010

Дочь: Романушко Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Романушко Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
10.03.2020

Дочь: Свирепа Василиса Максимовна

Отец ребёнка: Свирепа Максим Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свирепа Максим Викторович

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