Захаров Алексей Егорович
Место рожденияП.Новоеткульский, Чесменский район, Челябинская область
Дата рождения15.03.1912
Дата смерти27.03.1990
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1912
Отец: Захаров Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1937
Дочь: Слободенюк (Захарова) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Захарова (Черкашина) Галина Пименовна
Рождение ребёнка
17.08.1943
Сын: Захаров Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Захарова (Черкашина) Галина Пименовна
Рождение ребёнка
01.08.1945
Дочь: Сойнова (Захарова) Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Захарова (Черкашина) Галина Пименовна
Рождение ребёнка
04.08.1947
Сын: Захаров Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Захарова (Черкашина) Галина Пименовна
Рождение ребёнка
09.03.1950
Сын: Захаров Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Захарова (Черкашина) Галина Пименовна
Рождение ребёнка
22.08.1953
Сын: Захаров Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Захарова (Черкашина) Галина Пименовна
Смерть
27.03.1990