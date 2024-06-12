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Захаров Алексей Егорович

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Место рождения

П.Новоеткульский, Чесменский район, Челябинская область

Дата рождения

15.03.1912

Дата смерти

27.03.1990

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1912

Отец: Захаров Егор

Мать: Захарова (Гредусова) Ольга Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова (Черкашина) Галина Пименовна

Рождение ребёнка
07.10.1937

Дочь: Слободенюк (Захарова) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Захарова (Черкашина) Галина Пименовна

Рождение ребёнка
17.08.1943

Сын: Захаров Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Захарова (Черкашина) Галина Пименовна

Рождение ребёнка
01.08.1945

Дочь: Сойнова (Захарова) Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Захарова (Черкашина) Галина Пименовна

Рождение ребёнка
04.08.1947

Сын: Захаров Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Захарова (Черкашина) Галина Пименовна

Рождение ребёнка
09.03.1950

Сын: Захаров Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Захарова (Черкашина) Галина Пименовна

Рождение ребёнка
22.08.1953

Сын: Захаров Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Захарова (Черкашина) Галина Пименовна

Смерть
27.03.1990

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