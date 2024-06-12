Захарова (Гредусова) Ольга Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1953
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гредусов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Захаров Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захаров Егор
Рождение ребёнка
15.03.1912
Отец ребёнка: Захаров Егор
Рождение ребёнка
08.10.1919
Отец ребёнка: Захаров Егор