Захарова (Гредусова) Ольга Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Гредусова) Ольга Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гредусов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Иван Егорович

Отец ребёнка: Захаров Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Егор

Рождение ребёнка
15.03.1912

Сын: Захаров Алексей Егорович

Отец ребёнка: Захаров Егор

Рождение ребёнка
08.10.1919

Сын: Захаров Николай Егорович

Отец ребёнка: Захаров Егор

Смерть
1953

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