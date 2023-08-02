Черницкий Владимир Макарович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Черницкий Макар
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Черницкий) Анна Владимировна
Мать ребёнка: Черницкая Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Черницкий Трофим Владимирович
Мать ребёнка: Черницкая Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Черницкий) Акилина Владимировна
Мать ребёнка: Черницкая Мария Трофимовна
Смерть
Неизвестно