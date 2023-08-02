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Черницкий Владимир Макарович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Черницкий Макар

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черницкая Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Черницкий) Анна Владимировна

Мать ребёнка: Черницкая Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Черницкий Трофим Владимирович

Мать ребёнка: Черницкая Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Черницкий) Акилина Владимировна

Мать ребёнка: Черницкая Мария Трофимовна

Смерть
Неизвестно

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