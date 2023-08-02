Черницкая Мария Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Черницкий) Анна Владимировна
Отец ребёнка: Черницкий Владимир Макарович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Черницкий Трофим Владимирович
Отец ребёнка: Черницкий Владимир Макарович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Черницкий) Акилина Владимировна
Отец ребёнка: Черницкий Владимир Макарович
Смерть
Неизвестно