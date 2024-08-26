Дубинина (Шалгунова) Агрипина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубинина (Шалгунова) Агрипина Никитична

Дубинина (Шалгунова) Агрипина Никитична

Место рождения

Заборское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Шалгунов Никита Матвеевич

Мать: Шалгунова (Попова) Ксения Васильевна

Заборское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
Неизвестно
Заборское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
16.04.1811 ст.

Муж: Дубинин Алексей Фёдорович

Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 148, Л.540.
Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Дубинина) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Дубинин Алексей Фёдорович

Заборское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1818

Сын: Дубинин Матфей Алексеевич

Отец ребёнка: Дубинин Алексей Фёдорович

Заборское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Семакова (Дубинина) Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Дубинин Алексей Фёдорович

Заборское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1825

Сын: Дубинин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Дубинин Алексей Фёдорович

Заборское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.