Дубинина (Шалгунова) Агрипина Никитична
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
16.04.1811 ст.
Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 148, Л.540.
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Дубинина) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Дубинин Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Дубинин Матфей Алексеевич
Отец ребёнка: Дубинин Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Семакова (Дубинина) Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Дубинин Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Дубинин Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Дубинин Алексей Фёдорович
Смерть
Неизвестно