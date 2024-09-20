Коченгина Маремьяна Никоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коченгина Маремьяна Никоновна

Место рождения

Ерзовка, Соликамский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1748 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1752 г.р.

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ерзовка, Соликамский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коченгин Иван Калинович

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Коченгин Никита Иванович

Отец ребёнка: Коченгин Иван Калинович

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Коченгин Иван Иванович

Отец ребёнка: Коченгин Иван Калинович

Рождение ребёнка
1789 ст.

Дочь: Ухтина (Коченгина) Афонасия Ивановна

Отец ребёнка: Коченгин Иван Калинович

Смерть
Неизвестно

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