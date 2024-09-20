Коченгина Маремьяна Никоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1748 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1748 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1779
Отец ребёнка: Коченгин Иван Калинович
Рождение ребёнка
Около 1781
Отец ребёнка: Коченгин Иван Калинович
Рождение ребёнка
1789 ст.
Дочь: Ухтина (Коченгина) Афонасия Ивановна
Отец ребёнка: Коченгин Иван Калинович
Смерть
Неизвестно