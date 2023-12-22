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Елисеев Федор Маркелов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
07.09.1894 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 стр275
Упоминание
22.01.1898 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80а Стр. 8 Рождение дочери Афонасии
Рождение ребёнка
12.04.1899 ст.

Сын: Елисеев Иоанн Федоров

Мать ребёнка: Елисеева Феадора Митрофанова

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80а Стр. 155
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева Феадора Митрофанова

Смерть
Неизвестно
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