Елисеев Федор Маркелов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Упоминание
07.09.1894 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 стр275
Упоминание
22.01.1898 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80а Стр. 8 Рождение дочери Афонасии
Рождение ребёнка
12.04.1899 ст.
Мать ребёнка: Елисеева Феадора Митрофанова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80а Стр. 155
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно