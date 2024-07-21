Сковородкин Валерьян Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Сковородкин Михаил Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Сковородкин Пётр Валерьянович
Мать ребёнка: Сковородкина Гликерия Евагниевна
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Сковородкин Иосиф Валерьянович
Мать ребёнка: Сковородкина Гликерия Евагниевна
Смерть
Неизвестно