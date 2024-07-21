Сковородкин Валерьян Михайлович Около 1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сковородкин Валерьян Михайлович

Место рождения

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Сковородкин Михаил Михайлович

Мать: не указана

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сковородкина Гликерия Евагниевна

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Сковородкин Пётр Валерьянович

Мать ребёнка: Сковородкина Гликерия Евагниевна

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Сковородкин Иосиф Валерьянович

Мать ребёнка: Сковородкина Гликерия Евагниевна

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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