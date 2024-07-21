Сковородкин Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиДо 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Сковородкина Васса Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 03.05.1805
Дочь: Сковородкина Мавра Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Сковородкин Валерьян Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Сковородкина Пиама Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Сковородкина Нонна Михайловна
Мать ребёнка: Сковородкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
27.04.1818
Сын: Сковородкин Семён Михайлович
Мать ребёнка: Сковородкина Татьяна Ивановна
Смерть
До 1860