Сковородкин Михаил Михайлович Около 1773 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сковородкин Михаил Михайлович

Место рождения

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

До 1860

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Сковородкин Михаил Антонович

Мать: Сковородкина Лукия Афанасьевна

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Сковородкина Васса Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 03.05.1805

Дочь: Сковородкина Мавра Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Сковородкин Валерьян Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Сковородкина Пиама Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Сковородкина Нонна Михайловна

Мать ребёнка: Сковородкина Татьяна Ивановна

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.04.1818

Сын: Сковородкин Семён Михайлович

Мать ребёнка: Сковородкина Татьяна Ивановна

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
До 1860

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