Калинина-Доронина (Кузнецова) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина-Доронина (Кузнецова) Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

03.06.1904

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Кузнецов Андрей Лукич

Мать: Елена Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
10.11.1851

Муж: Калинин Илья Дорофеевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
09.09.1852

Сын: Доронин Семён Ильич

Отец ребёнка: Калинин Илья Дорофеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Калинин Алексей Ильич

Отец ребёнка: Калинин Илья Дорофеевич

Рождение ребёнка
16.05.1856

Дочь: Еляскина (Калинина) Елена Ильинична

Отец ребёнка: Калинин Илья Дорофеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.08.1858

Сын: Калинин-Доронин Матвей Ильич

Отец ребёнка: Калинин Илья Дорофеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.03.1861

Сын: Порфирий Ильич

Отец ребёнка: Калинин Илья Дорофеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.02.1863

Дочь: Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Калинин Илья Дорофеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.02.1867

Дочь: (Калинина) Александра Ильинична

Отец ребёнка: Калинин Илья Дорофеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.11.1869

Сын: Калинин Иван Ильич

Отец ребёнка: Калинин Илья Дорофеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
03.06.1904
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Похороны
05.06.1904
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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