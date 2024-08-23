Калинина-Доронина (Кузнецова) Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти03.06.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Кузнецов Андрей Лукич
Мать: Елена Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.11.1851
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
09.09.1852
Сын: Доронин Семён Ильич
Отец ребёнка: Калинин Илья Дорофеевич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Калинин Илья Дорофеевич
Рождение ребёнка
16.05.1856
Дочь: Еляскина (Калинина) Елена Ильинична
Отец ребёнка: Калинин Илья Дорофеевич
Рождение ребёнка
15.08.1858
Сын: Калинин-Доронин Матвей Ильич
Отец ребёнка: Калинин Илья Дорофеевич
Рождение ребёнка
08.03.1861
Сын: Порфирий Ильич
Отец ребёнка: Калинин Илья Дорофеевич
Рождение ребёнка
18.02.1863
Дочь: Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Калинин Илья Дорофеевич
Рождение ребёнка
13.02.1867
Дочь: (Калинина) Александра Ильинична
Отец ребёнка: Калинин Илья Дорофеевич
Рождение ребёнка
20.11.1869
Сын: Калинин Иван Ильич
Отец ребёнка: Калинин Илья Дорофеевич
Смерть
03.06.1904
Похороны
05.06.1904