Акилина Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкилина Никитина

Акилина Никитина

Место рождения

Хоробрицы, Муромский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1758 ст.

Дата смерти

После 1795 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Хоробрицы, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Алексеев

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
С 1775 по 1779 ст.

Дочь: Дарья Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Алексеев

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
По смерти выходит 1775 г.р. По самой первой РС 1779 (если это она). По РС и ИВ данные противорчивы: от 1770 до 1782. Родители приписаны по факту смерти: сходится примерно по годам.
Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Карп Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Алексеев

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1791 ст.

Дочь: Елена Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Алексеев

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1795 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.