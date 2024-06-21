Акилина Никитина
Место рождения
Дата рождения1758 ст.
Дата смертиПосле 1795 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Алексеев
Рождение ребёнка
С 1775 по 1779 ст.
Дочь: Дарья Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Алексеев
По смерти выходит 1775 г.р. По самой первой РС 1779 (если это она). По РС и ИВ данные противорчивы: от 1770 до 1782. Родители приписаны по факту смерти: сходится примерно по годам.
Рождение ребёнка
1789 ст.
Сын: Карп Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Алексеев
Рождение ребёнка
1791 ст.
Дочь: Елена Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Алексеев
Место жительства
С 1794 ст.
Смерть
После 1795 ст.